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«Детки попали в детдом»: глава Минтруда поделилась историей воссоединения семьи в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети / Ленара Иванова

«Детки попали в детдом»: глава Минтруда поделилась историей воссоединения семьи в Башкирии Фото: соцсети / Ленара Иванова

﻿Глава министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова рассказала, как в республике детей из одной семьи разлучили и поселили в разные учреждения. Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, осенью прошлого года ﻿мать четверых детей оказалась в местах лишения свободы за распространение наркотиков. Отец младших детей по той же статье оказался за решеткой,​ папа же старших ребят отказался от них, чтобы не выплачивать алименты.

«В итоге младшие детки попали в детдом, где организовано дошкольное образование. А старших отправили в те учреждения, где есть свободные места. То есть туда, где нужно «довести» количество воспитанников до плановых цифр госзадания. Ведь, в случае его невыполнения, выделенные учреждению деньги придется вернуть в бюджет. Год ребята не видели друг друга и стали почти забывать. Благодаря обращению бабушки, мы узнали о них. На этой неделе они все вместе, сестра и три брата, в одном центре содействия семейному воспитанию», — рассказала министр.

Она также сообщила, что с 2021 года «подушевое» финансирование в детских домах будет отменено. Материально обеспечивать эти социальные учреждения впредь будут по количеству групп. Ленара Иванова отметила, что это позволит решить проблему разлучения детей из одной семьи.

«Очень важно, что в республике приняли правильное​ решение прекратить эту погоню за планами и показателями в отношении учреждений для детей-сирот, наших воспитанников», — резюмировала глава Минтруда.

ИА «Башинформ»
Теги: Минтруда
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