«Детки попали в детдом»: глава Минтруда поделилась историей воссоединения семьи в Башкирии
«Детки попали в детдом»: глава Минтруда поделилась историей воссоединения семьи в Башкирии Фото: соцсети / Ленара Иванова
Глава министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова рассказала, как в республике детей из одной семьи разлучили и поселили в разные учреждения. Об этом она написала в соцсетях.
По ее словам, осенью прошлого года мать четверых детей оказалась в местах лишения свободы за распространение наркотиков. Отец младших детей по той же статье оказался за решеткой, папа же старших ребят отказался от них, чтобы не выплачивать алименты.
«В итоге младшие детки попали в детдом, где организовано дошкольное образование. А старших отправили в те учреждения, где есть свободные места. То есть туда, где нужно «довести» количество воспитанников до плановых цифр госзадания. Ведь, в случае его невыполнения, выделенные учреждению деньги придется вернуть в бюджет. Год ребята не видели друг друга и стали почти забывать. Благодаря обращению бабушки, мы узнали о них. На этой неделе они все вместе, сестра и три брата, в одном центре содействия семейному воспитанию», — рассказала министр.
Она также сообщила, что с 2021 года «подушевое» финансирование в детских домах будет отменено. Материально обеспечивать эти социальные учреждения впредь будут по количеству групп. Ленара Иванова отметила, что это позволит решить проблему разлучения детей из одной семьи.
«Очень важно, что в республике приняли правильное решение прекратить эту погоню за планами и показателями в отношении учреждений для детей-сирот, наших воспитанников», — резюмировала глава Минтруда.