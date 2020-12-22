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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе запустили интерактивную карту мероприятий к Новому году

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе запустили интерактивную карту мероприятий к Новому году Фото: ИА «Башинформ»

﻿В столице Башкирии запустили интерактивную карту новогодних мероприятий. На ней собраны все развлечения грядущего праздника с указанием времени и места проведения.

Как сообщили в мэрии Уфы, с 25 декабря по 14 января все активности будут организованы в формате тематических дней и будут отображаться в календаре.

Главные столичные елки на площади имени В.И. Ленина, площади имени Салавата Юлаева и Советской площади, а также на районных площадках, уже открыты, напомнили в администрации.

Главный концерт пройдёт 31 декабря на площади Ленина перед Горсоветом. В 2.00 часа ночи 1 января на площади состоится новогодний фейерверк.

﻿В мэрии отметили, что в этом году все мероприятия проводятся под слоганом, который также является хештэгом, – 2021#мытебяждали.

Ранее «Башинформ» сообщал﻿, что общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года будет работать до 3.30.

ИА «Башинформ»
Теги: Новый год, интерактивная карта
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