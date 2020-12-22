Радия Хабирова наградили медалью Луганской народной республики







Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сегодня своим указом наградил Радия Хабирова юбилейной медалью ЛНР «75 лет Победы». В документе говорится, что глава Башкортостана удостоен госнаграды Луганской народной республики за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с ЛНР, взаимопомощь и поддержку, сохранение исторической памяти и наследия, а также в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что 11 мая 2019 года глава республики побывал в селе Петровское Луганской народной республики, на месте место боев и гибели одного из самых легендарных и героических сынов народа Башкортостана, Героя России — Минигали Шаймуратова. Он тогда возложил цветы к братской могиле, где захоронен легендарный комдив и более 200 воинов Башкирской кавалерийской дивизии.