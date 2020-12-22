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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радия Хабирова наградили медалью Луганской народной республики

ПОЛИТИКА

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сегодня своим указом наградил Радия Хабирова юбилейной медалью ЛНР «75 лет Победы». В документе говорится, что глава Башкортостана удостоен госнаграды Луганской народной республики за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с ЛНР, взаимопомощь и поддержку, сохранение исторической памяти и наследия, а также в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что 11 мая 2019 года глава республики побывал в селе Петровское Луганской народной республики, на месте место боев и гибели одного из самых легендарных и героических сынов народа Башкортостана, Героя России — Минигали Шаймуратова. Он тогда возложил цветы к братской могиле, где захоронен легендарный комдив и более 200 воинов Башкирской кавалерийской дивизии.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, 75 лет Победы, ЛНР
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