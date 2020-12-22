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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В районах Башкирии новогоднее настроение детям создают меценаты и благотворители

ОБЩЕСТВО
Фото: Айнур Кадимов

Фото: Айнур Кадимов

Более 1000 сладких подарков для детей — инвалидов, сирот, одарённых школьников, спортсменов и воспитанников воскресных православных школ, проживающих на юге Башкортостана, передали социальным организациям представители благотворительного фонда «Свидетель Милосердия». Эта акция для фонда накануне самого главного семейного праздника – Нового года стала традиционной. По словам руководителя попечительского совета фонда Лилии Михайловой – это только начало и подарки детям будут дарится вплоть до самого праздника.

«Святитель Николай Сербский сказал: «Только сильный решается делать добро». Характер нашего народа в том, как мы относимся к бедным, сиротам, больным и осужденным. А милосердие — это проявление высшей меры доброты. Я благодарю Бога за то, что он позволяет нам отвечать на молитвы и просьбы обездоленных. Благодарю духовенство, друзей, меценатов и благотворителей, помогающих нам реализовывать проекты. Я ценю вас за то, что вы принимаете нас без условностей и комментариев. От лица Попечительского совета я благодарю всех вас за доверие нашему Фонду. Дети — лучшие люди на земле! Пусть детские мечты наполняют нашу жизнь смыслом и любовью. Поздравляем всех с приближающимся Рождеством Христовым и Новым годом!», — сказала Лилия Михайлова.

ИА «Башинформ»
Теги: Новый гол, БФ &quot;Свидетель Милосердия&quot;, подарки
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