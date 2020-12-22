В районах Башкирии новогоднее настроение детям создают меценаты и благотворители

Более 1000 сладких подарков для детей — инвалидов, сирот, одарённых школьников, спортсменов и воспитанников воскресных православных школ, проживающих на юге Башкортостана, передали социальным организациям представители благотворительного фонда «Свидетель Милосердия». Эта акция для фонда накануне самого главного семейного праздника – Нового года стала традиционной. По словам руководителя попечительского совета фонда Лилии Михайловой – это только начало и подарки детям будут дарится вплоть до самого праздника.

ИА «Башинформ»

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