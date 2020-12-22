Фото: ГУ МЧС РФ по РБ, Муниципальная пожарная охрана Уфы Пожарные проверили исправность извещателей, бесплатно установленных в домах жителей Уфы Фото: ГУ МЧС РФ по РБ, Муниципальная пожарная охрана Уфы

В Башкортостане с 2016 года по сегодняшний день бесплатно установили более 250 тысяч автономных пожарных извещателей определенным категориям граждан. За этот период благодаря своевременной сработке устройств спасено 496 человек, в том числе 205 детей. В регионе право на безвозмездное получение извещателя имеют следующие категории: ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, семьи с детьми в возрасте до 7 лет, одиноко проживающие граждане, в возрасте от 55 лет.

Вручение приборов проходит как в заявительном порядке, так и во время профилактических мероприятий, проводимых пожарными в жилом секторе. Одно из них, включающее в себя как проверку ранее установленных устройств, так и выдачу новых, прошло 22 декабря в Ленинском районе Уфы.

Во время рейдов пожарные проверили работоспособность устройств, скорректировали места их размещения и заменили элементы питания. Жильцам напомнили, что установка приборов не отменяет необходимость соблюдения правил пожарной безопасности, которые являются обязательным условием безопасного быта и значительно снижают риск возникновения пожаров. Спасатели, помимо составления заявления и вручения извещателей, провели с жителями инструктажи на противопожарную тематику, дали рекомендации по устранению нарушений в жилье, которые могут привести к пожару, и разъяснили принцип работы пожарных извещателей, сообщили в пресс-службе МЧС РБ и в муниципальной пожарной охране Уфы.

Жителям республики рекомендуют самостоятельно приобретать извещатели. В специализированных магазинах стоимость приборов варьируется от 250 до 300 рублей, а полезные свойства значительно превышают финансовые затраты.