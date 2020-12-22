В Уфе объявили расписание работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

В столице Башкирии общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года будет работать до 3.30. Об этом на оперативном совещании в уфимской администрации сообщил замначальника управления транспорта и связи мэрии Владимир Петров.

«С 22 часов 31 декабря до 3.30 часов 1 января будет организовано движение новогоднего маршрута № 290 с интервалом 20 минут. Эти автобусы позволят добраться уфимцам до ледовых городков в микрорайоне Инорс, перед ДК «УМПО», Орджоникидзе, площади имени Ленина, перед дворцом УЗЭМИК, на Советской площади и имени Салавата Юлаева», — уточнил чиновник.

На площади перед Горсоветом запланирован праздничный салют. После него всех уфимцев будут ждать автобусы на остановках «Горсовет» и «Госцирк».

В остальные новогодние праздники общественный транспорт в Уфе будет ходить по расписанию выходного дня.