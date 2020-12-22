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В Минздраве Башкирии назвали сроки начала массовой вакцинации жителей от СOVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Минздраве Башкирии назвали сроки начала массовой вакцинации жителей от СOVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Минздраве Башкирии назвали предварительные сроки начала массовой вакцинации жителей от СOVID-19. Как рассказала на очередном брифинге замминистра здравоохранения Ирина Кононова, массовую прививочную кампанию в республике планируют начать уже в первом квартале нового года.

«Массовая вакцинация населения у нас планируется в первом квартале 2021 года, после получения основной части вакцины – более миллиона доз», — сообщила Ирина Кононова.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1900 доз. Вся поступившая вакцина распределена между лечебными учреждениями. В первую очередь в республике вакцинируют врачей, учителей, полицейских и социальных работников.

Напомним, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в республике 9 декабря. Иммунизация проводится добровольно.

Первая партия вакцины была получена в сентябре 2020 года. Препарат ввели 42 медикам, работающим в «красных зонах» инфекционных госпиталей республики. Осложнений после вакцинации не было, по результатам ИФА зафиксированы высокие титры антител.

ИА «Башинформ»
Теги: вакцинация, Минздрав РБ
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