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В Башкирии за неделю от COVID-19 погибли 18 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за неделю от COVID-19 погибли 18 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за неделю, с 16 по 22 декабря, от COVID-19 сканчались18 человек, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Один летальный случай зарегистрирован за минувшие сутки. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 126 жителей региона.

По данным Минздрава на 22 декабря, за сутки прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 162 человека. Общее количество инфицированных в республике — 17 581 человек. На лечении в стационарах находится 852 инфицированных, из них в тяжелом состоянии — 55, на ИВЛ — 13. На амбулаторном лечении в настоящий момент находится 2 757 человек с легкой формой заболевания и средней тяжести.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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