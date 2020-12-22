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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На расчистку пруда на реке Потеха в башкирском Благовещенске направлено 66 млн рублей

ОБЩЕСТВО

В Благовещенске началась расчистка пруда на реке Потеха, сообщили в Минприроды Башкирии. На эти цели удалось привлечь 66 млн рублей средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».

Работы по очистке пруда от водных растений, упавших туда деревьев и кустарников, зарыблению планируется завершить до конца 2022 года. Реабилитация водоема ожидается к 2024 году.

Пруд на реке Потеха появился как промышленный водоем для медеплавильного завода, построенного в 18 веке. Сейчас вокруг него располагается частный сектор и строения арматурного завода. В последнее время река и пруд неоднократно страдали от промышленных выбросов и свалок (Благовещенский арматурный завод, АО «Полиэф», птицефабрика).

ИА «Башинформ»
Теги: пруд, расчистка, Потеха, экология
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