Фото: стоп-кадр видео /Белорецкая телекомпания В Башкирии 30-летний сирота спустя 10 лет выиграл суд на получение жилья Фото: стоп-кадр видео /Белорецкая телекомпания

В Башкирии 30-летний сирота после 10 лет судебных споров, наконец, доказал свое право на получение жилья.

В начале года «Башинформ» рассказывал его историю. Фирдаус Шайхутдинов выпустился из детского дома в Белорецке в 2008 году. Тогда ему сообщили, что за ним числится дом его деда, унаследованный потом также и его дочерью — тетей сироты. Несмотря на полуразрушенное состояние жилища, проваливающийся пол, стены в трещинах и яму посреди комнаты, власти района решили, что оно вполне пригодно для проживания.

Помочь Фирдаусу в получении пригодного жилья пытались в прокуратуре, но и ей было отказано. Суд отклонил иск об отмене постановления, что дом якобы закреплен за сиротой, учитывая, что участок имеет ещё одного владельца. Также ему было отказано во включении в очередь на получение жилья. В конце прошлого года Фирдаус Шайхутдинов попытался обжаловать решение межрайонного суда в Верховном суде Башкирии, но и здесь ему было отказано в соблюдении его законных прав.

На днях состоялся суд, который решил, что Фирдаусу Шайхутдинову жилье положено выдать без очереди.

﻿«Дай Бог, в сентябре-августе я получу жилье», — поделился он радостью с журналистами программы «Честно говоря».