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Руководителю Уфимского проектного института присуждена степень доктора технических наук

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Уфимке Алене Чирковой присуждена ученая степень доктора технических наук.

В 2020 году Алена Чиркова защитила диссертацию на тему: «Прочность и ресурс квазимногослойных оболочек, сформированных в процессе эксплуатации нефтегазового оборудования» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы». Защита состоялась на диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет».

«Искренне поздравляем Алену Геннадиевну с важнейшим профессиональным достижением и желаем дальнейшей реализации намеченных планов, воплощения идей, новых свершений, осуществлении задуманного, благополучия и уверенности в своих силах! Это не только большое личное и профессиональное достижение, но и значительный вклад в развитие всего университета!» — поздравляет профессорский коллектив УГНТУ.

По данным открытых источников, руководитель ООО НИПИ «Пегаз» Алена Чиркова – единственная в России представитель научного сообщества с ученой степенью доктора технических наук, управляющая в качестве генерального директора проектным институтом.

Справка

  • Чиркова Алена Геннадиевна родилась в г. Уфе Республики Башкортостан.
  • В 1995 г. окончила Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов».
  • В 1998-2013 гг. — ассистент кафедры, старший преподаватель кафедры «Машины и аппараты химических производств», доцент кафедры «Технологические машины и оборудование» в ФГБОУ ВО «УГНТУ».
  • В 2013-2015 гг. — директор по проектам ООО «ПЕТОН», первый заместитель генерального директора по проектам ООО НИПИ НГ «ПЕТОН».
  • С ноября 2016 г. — генеральный директор ООО Научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ».
  • С июля 2019 г. – по совместительству ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «УГНТУ».

Достижения: Девять авторских свидетельств на изобретения и патентов. Соавтор многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты» под руководством С. Шойгу. Руководство по защите шести диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук, утверждены Высшей аттестационной комиссией. Четыре монографии, 44 статьи в ведущих рецензируемых журналах и 56 статей в сборниках трудов.

 

Ирина Зимина

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