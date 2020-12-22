В России будут возрождать систему вытрезвителей

В России решили возродить систему вытрезвителей. Соответствующий закон сегодня приняли﻿ депутаты Госдумы. В первом чтении документ одобрили еще в ноябре прошлого года, сообщает РИА Новости. В нем сказано, что у местных властей появятся полномочия «оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения», в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений.

Сообщается, что вытрезвители будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве. Правила организации деятельности таких учреждений, включая виды помощи, разработают и утвердят Минздрав, Минтруд и МВД.