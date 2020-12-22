Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.67 ↑

EUR 91.00 ↓

22 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии постояльцев домов престарелых поздравляют с Новым годом под окнами учреждений

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/rb_starikam

Фото: https://vk.com/rb_starikam

В Башкирии из-за неблагополучной эпидобстановки в связи с коронавирусом волонтёры поздравляют постояльцев домов престарелых с Новым годом под окнами учреждений.

Так, организация «Дорогие мои старики» организует поздравления с участием Деда Мороза для 18 интернатов республики.

В прошлые годы волонтеры для бабушек и дедушек проводили на местах концерты, чаепития, вручение подарков, собранных благотворителями. Но в преддверии нового, 2021 года все учреждения для инвалидов и пожилых людей из-за угрозы распространения COVID-19 продолжают работать в закрытом режиме.

«Поздравить в этом году надо почти 1300 бабушек и дедушек. Также у нас есть подопечные домашние старички, которых тоже надо поздравить», — сообщают в организации.

Жители Башкирии могут также оказать помощь пожилым и инвалидам, проживающим в интернатах. Реквизиты организации можно найти в группе.

Кроме того, поздравительные открытки, в том числе видеопоздравления постояльцам домов престарелых, готовят дети.

ИА «Башинформ»
Теги: дома престарелых, Новый год, пандемия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жители Башкирии начали получать «президентские» выплаты по 5 тысяч рублей на детей
Жители Башкирии начали получать выплаты по пять тысяч рублей на детей до семи лет включительно. Ранним утром 21 декабря на телефоны получателей стали пос
Какая погода будет в Башкирии в начале недели - прогноз
Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Башгидромета, в понедельник в Башкирии будет малооблачно с увеличением днем
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня
В ближайшие три дня, с 22 по 24 декабря, в Башкирии прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, сообщили синоптики республики. По данным Б
В Башкирии осудят бывшую начальницу почтового отделения за кражу свыше 800 тысяч рублей
В Бижбулякском районе бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества и подделку документов. Как сообщи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть