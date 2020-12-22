В Башкирии постояльцев домов престарелых поздравляют с Новым годом под окнами учреждений

Фото: https://vk.com/rb_starikam











Фото: https://vk.com/rb_starikam

В Башкирии из-за неблагополучной эпидобстановки в связи с коронавирусом волонтёры поздравляют постояльцев домов престарелых с Новым годом под окнами учреждений.

Так, организация «Дорогие мои старики» организует поздравления с участием Деда Мороза для 18 интернатов республики.

В прошлые годы волонтеры для бабушек и дедушек проводили на местах концерты, чаепития, вручение подарков, собранных благотворителями. Но в преддверии нового, 2021 года все учреждения для инвалидов и пожилых людей из-за угрозы распространения COVID-19 продолжают работать в закрытом режиме.

«Поздравить в этом году надо почти 1300 бабушек и дедушек. Также у нас есть подопечные домашние старички, которых тоже надо поздравить», — сообщают в организации.

Жители Башкирии могут также оказать помощь пожилым и инвалидам, проживающим в интернатах. Реквизиты организации можно найти в группе.

Кроме того, поздравительные открытки, в том числе видеопоздравления постояльцам домов престарелых, готовят дети.