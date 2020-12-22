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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Администрации Стерлитамака предложили задуматься о выполнении антиковидных мер

ПОЛИТИКА

В Стерлитамаке чаще, чем в других городах республики, выявляются нарушения выполнения Указа Главы Башкирии Радия Хабирова о режиме повышенной готовности в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров.

«Мы видим, как в Стерлитамаке администрация бездействует в части соблюдения антиковидных норм. У них под носом работает ночной клуб, где более 100 подростков находятся в скученной толпе. Там заму по торговле (Ильдар Гарифуллин ﻿– прим. ИА «Башинформ») несколько раз говорили об этой ситуации, но они бездействуют. А когда мы предупреждаем о проверках – там сразу тишь да гладь. А когда не предупреждаем – на наших ребят охрану натравливают! Считаю, что таким людям не место на муниципальной службе. Главе администрации города тоже стоит задуматься…», — сказал Рустем Ахмадинуров.

Ранее депутаты от «Единой России» направили обращения в правоохранительные и надзорные органы о наложении максимально возможных штрафных санкций, а также закрытии на 90 суток рестобара в Стерлитамаке, который нарушал антиковидный режим. Также активисты намерены добиваться отзыва лицензии у частного охранного предприятия, сотрудники которого физически препятствовали работе активистов проекта «Безопасная республика», выявивших нарушения.

ИА «Башинформ»
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