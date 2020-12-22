Фото: ИА «Башинформ» Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы подала жалобу в ЕСПЧ Фото: ИА «Башинформ»

Экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова, которую изнасиловали на работе, подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за опубликованных в СМИ фотографий из уголовного дела, на которых она стоит в нижнем белье. Об этом сообщает «Урал.МБХ медиа», ссылаясь на данные правозащитной организации «Правовая инициатива».

В жалобе потерпевшая указывает, что в отношении нее были нарушены несколько пунктов Европейской конвенции о защите прав человека. В частности, ст. 8 — право на уважение частной семейной жизни, ст. 10 — свобода выражения мнения, ст. 14 — запрещение дискриминации и ст. 1 пр. 1 — защита собственности. Жалоба была отправлена 18 декабря текущего года.

«Подавая жалобу в ЕСПЧ, мы учитывали все нарушения, которые имели место быть в этом деле, хочу сразу отметить, что увольнение женщины несло несоразмерное вмешательство в свободу выражения мнения и, следовательно, не могло рассматриваться как «необходимое в демократическом обществе», — заявил адвокат «Правовой инициативы» Рустам Мацев.

Он также пояснил, что в своей жалобе бывшая сотрудница полиции указывает, что считает непропорциональным вмешательством в ее частную жизнь публикацию на сайте «Комсомольской правды» фотографий из материалов уголовного дела, где она стоит в нижнем белье и с телесными повреждениями, фотографии с выдержками из протокола опознания, заключения экспертиз, протокола проверки показаний на месте и скриншоты ее личной переписки в WhatsApp, взятые из протокола следственных действий, а также отказ властей провести эффективное расследование в этой связи.

По версии следствия, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии во время распития спиртных напитков. После служебной проверки все участники тех событий были уволены из органов внутренних дел.

Как сообщало агентство «Башинформ», 3 июня 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ рассмотрела апелляционные жалобы в защиту бывших сотрудников полиции Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. В итоге двоих фигурантов уголовного дела — Матвеева и Галиева — оправдали с правом реабилитации. Яромчука признали виновным по статье «изнасилование» и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также экс-полицейскому назначили выплатить потерпевшей полмиллиона рублей компенсации за моральный вред.

Затем шестой кассационный суд общей юрисдикции 10 ноября отменил решение Верховного суда Башкортостана по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы, включая оправдательный приговор в отношении бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, а также обвинительный приговор в отношении Павла Яромчука.

Сейчас Верховный суд Башкирии начал пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Назначена дата рассмотрения апелляции — 18 января 2021 года. Фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.