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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Покупателям в Башкирии вернули более 12 млн рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии покупателям вернули в этом году более 12 млн рублей после рассмотрения их жалоб, сообщили в республиканском Министерстве торговли и услуг.

«В целом за 2020 год нами рассмотрено свыше 900 жалоб, поступивших от потребителей на нарушение их прав, оказана помощь в составлении претензий и исковых заявлений. В досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей – это на 3 млн рублей больше по сравнению с 2019 годом», – отметил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Подавляющее большинство жалоб связаны с некачественно оказанными услугами в сфере розничной торговли, включая покупку бытовой техники, обуви, одежды и мебели. Затем следуют жалобы на бытовые, финансовые, жилищно-коммунальные, туристские и медицинские услуги.

Еще одна категория жалоб в Минторг связана с агрессивным маркетингом. В частности, людям навязывают покупку автономных пожарных извещателей, приборов от утечки газа, дорогостоящих вибромассажных накидок. Пострадавшими, как правило, от недобросовестных продавцов становятся пожилые люди.

«Увеличение удовлетворенных требований потребителей свидетельствует о повышении правовой грамотности населения, а также ответственности предпринимателей. Безусловно, этому способствовала информационно-просветительская деятельность, реализуемая в рамках госпрограммы «О защите прав потребителей в Башкирии», – убеждена начальник отдела защиты прав потребителей регионального Минторга Ляля Сулейманова.
В помощь потребителям также разработаны проекты претензий и исковых заявлений по часто встречаемым жизненным ситуациям, своевременное использование которых позволит избежать большого количества ошибок. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства торговли и услуг региона.

Галина Бахшиева
Теги: защита прав потребителей
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