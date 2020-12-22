Фото: Валерий Шахов Опубликован предварительный прогноз погоды в Уфе в новогоднюю ночь 2021 Фото: Валерий Шахов

Синоптики сообщили предварительный прогноз погоды в столице Башкирии в новогоднюю ночь. По данным портала «Гисметео», с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021 года ожидается понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до -22 градусов. Снега не ожидается.

В первый день 2021-го потеплеет до -10 градусов, поэтому уфимцы смогут смело отправиться на зимнюю новогоднюю прогулку.

Напомним, что прошлая новогодняя ночь была гораздо теплее: ночью -15 градусов, днем — 0.