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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России сократят количество отчетов для учителей

ОБЩЕСТВО

Российских учителей освободят от излишней отчетности. Министерство просвещения и Обрнадзор разработали документ, ограничивающий бюрократическую нагрузку на педагогов. Перечень уже направлен в регионы.

Он ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами – основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учёта успеваемости, журналом группы продлённого дня и материалами личного дела обучающихся.

В документе особо подчёркивается, что ведение отчётности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя. Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты.

Разработчики перечня рассчитывают, что благодаря сокращению административной бумажной нагрузки у учителей появится больше времени для саморазвития, творчества, профессионального роста.

«Это очень важный документ, который поможет решить одну из главных проблем современной российской школы. Он позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем создать условия для формирования новой, комфортной, современной образовательной среды», – прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сокращение объёма бумажной работы – давно назревшая мера. Устранив непрофильную для учителей бумажную нагрузку, мы ограничим «самодеятельность» муниципальных и региональных органов управления образованием, директоров школ. У учителя будет больше времени для непосредственной работы с учениками»,заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Розалия Валеева
Теги: образование
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