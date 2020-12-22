Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Радий Хабиров вошел в состав обновленного Госсовета Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в состав обновленного Государственного совета РФ. Указ об утверждении состава совещательного органа накануне подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав Госсовета вошли 104 человека, а его председателем стал сам президент. Помимо глав регионов, в состав Госсовета вошли премьер-министр страны Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также глава администрации президента Антон Вайно, его первый зам Сергей Кириенко, полномочные представители в округах. Кроме того, в состав совещательного органа включили главу партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, главу ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова и руководителя фракции ЕР Сергея Неверова. В обновленный состав также вошли председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Секретарем Государственного совета Владимир Путин назначил своего помощника Игоря Левитина, последний также вошел в состав президиума совещательного органа наряду с губернаторами 27 регионов страны. Его состав также утвержден главой государства. Руководитель Башкирии в этом году в него не вошел.

Напомним, закон о Госсовете был подписан президентом 8 декабря. Документ, подготовленный для реализации принятых поправок к Конституции РФ, определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности.

Согласно закону, Госсовет — это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.