Фото: пресс-служба Минторга Башкирии В Башкирии состоится флешмоб «День национальной кухни» Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

В городах и районах Башкирии 10 января состоится кулинарный флешмоб «День национальной кухни», приуроченный к новогодним праздникам, сообщили в республиканском Минторге.

«Масштабная акция проводится для повышения престижа профессий специалистов в области индустрии питания, пропаганды их достижений и передового опыта. Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого надо разместить в социальных сетях под хэштэгом #БлюдоНовогоднегоСтола любимый рецепт новогоднего блюда», – пояснил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

В новогоднем флешмобе примут участие шеф-повара популярных уфимских ресторанов Максим Лазарев (ресторан «Монако» @monacoufa), Ильшат Исламов (ресторан «Эльторо» @eltoro.ufa), Доно Абдуракибова (ресторан «Дуслык» @duslykufa), Илья Сухов (ресторан «Цех» @tseh.ufa), Юрий Тарасов (кафе «Отдых» @cafeotdyh) Роман Юдин (ресторан «Оджахури» @ojachuri_dasko), Татьяна Дымова (кафе «Гастротур» @gastrotur_ufa), Павел Киселев (ресторан «Огонь» @ogon_ufa).

В течение всего дня участники будут делиться видео с рецептами любимых блюд на своих страницах в социальных сетях.

Следить за флешмобом можно также в аккаунтах Минторговли Башкирии ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram и Facebook.

Организаторами кулинарного флешмоба «День национальной кухни» выступают Министерство торговли и услуг Башкирии, Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров республики.

Как сообщал «Башинформ», с 2 по 4 ноября в Башкирии проводился кулинарный флешмоб «Вкусно, национально», приуроченный ко Дню народного единства. Присоединиться к акции мог любой желающий. Для этого нужно было разместить в социальных сетях под хэштэгом #ВкусноНациональноБашкортостан любимый рецепт национального блюда.