Фото: Виктория Заяц Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: Виктория Заяц

В ближайшие три дня, с 22 по 24 декабря, в Башкирии прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, во вторник будет облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до -13...-18, по югу республики -21...-26, днем температура составит -7...12.

В среду, 23 декабря, жители республики смогут наблюдать снег, местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью прогнозируется -8...-13, при прояснениях до -1, днем составит -4...-9.

В четверг, 24 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -10...-15, местами -17...-22, днем температура ожидается -7...-12.