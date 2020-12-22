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22 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Новые люди» в Башкирии начали реализацию своих первых проектов

ОБЩЕСТВО

Партия «Новые люди» провела опрос жителей Уфы, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 200 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Башкирии. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», — сообщают в реготделении.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

«Первое место, согласно результатам опроса, получил проект «Профилактика COVID-19», направленный на снижение случаев заболеваемости. Активисты проекта разработали и выпустили специальную серию «говорящих» защитных масок, побуждающих людей заботиться о собственном здоровье и беречь жизни окружающих.

Так, на улицах Уфы жителям мы бесплатно раздавали маски с призывом-посланием для окружающих: «Надень маску, и тогда моя мама-врач быстрее вернется домой», «Надень маску, я не хочу, чтобы моя бабушка болела», «Надень маску, и моя дочь-врач больше времени проведет со своим сыном» и другими» — рассказал руководитель Башкирского отделения «Новых людей» Кирилл Куликов.

Второе место досталось проекту «Онлайн-карта проблем». Он предполагает создание интерактивной карты, где любой житель сможет оставить фотофакт возникшей проблемы в его районе (например, не убирают мусор или снег, на дороге гололед, ямы), добавить описание и отметить адрес.

Жители Уфы отметили и значимость запуска проекта образовательного пространства для гражданских активистов республики. Это открытая площадка, на которой эксперты и жители города исследуют городскую среду, разбираются в политических инструментах и разрабатывают общественные проекты.

В рамках опроса жители Башкирии также сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает мероприятий, связанных с развитием спорта и продвижением здорового образа жизни. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Справка

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске — более 15% голосов избирателей. В Башкирии отделение партии «Новые люди» работает с октября.

В Уфе штаб партии «Новые люди» находится на ул. Мустая Карима, 41.

Телефон 8-915-00-34-234.

О текущих проектах в Башкирии «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

ВКонтакте https://vk.com/newpeoplerb и

Instagram https://instagram.com/newpeople_bash

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