Радий Хабиров вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Белая река»

Фото: Олег Яровиков





























Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 21 декабря группа компаний «Садовое кольцо» начала выдавать ключи от квартир дольщикам жилого комплекса «Белая река» в Кузнецовском затоне. В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель совета директоров «Садового кольца» Сергей Колунов. В ближайшие два месяца в секциях А и Б дольщики получат 518 квартир. Строительные работы в ЖК «Белая река» начались в ноябре 2014 года и должны были завершиться в 2017 году. В связи с финансовыми затруднениями застройщик – группа компаний «Госстрой» – не смог выполнить свои обязательства.

В мае 2020 года при активном участии и контроле со стороны руководства Башкортостана в проект вступила ГК «Садовое кольцо». За короткий срок строители смогли ввести в эксплуатацию секции А и Б, срок сдачи секций В и Г – IV квартал 2021 года. Совокупный объём вложений на завершение всего комплекса составил 560 млн рублей.

«Садовое кольцо» также обязалось достроить комплексы «Дом на Ленина», «Эрмитаж. Горсовет» и «Московский» в Уфе. К концу 2020 года компания подготовила к передаче дольщикам порядка 800 квартир.

«Всего в республике своих квартир ждут порядка 7 500 человек. Эту проблему мы решаем, в том числе при участии федерального Фонда помощи обманутым дольщикам. По всем объектам работа идёт», — отметил заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Раиф Абдрахимов.

Глава региона осмотрел жилой комплекс «Белая река» и поздравил дольщиков, которые получили долгожданное жильё.

«Выражаю благодарность нашим партнёрам из компании «Садовое кольцо», которые не побоялись зайти в республику и взять на себя большой груз проблем с недостроенными домами, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы уже видим плоды их работы, люди получают ключи от своих квартир. Будем продолжать сотрудничество. Мы должны полностью решить проблему обманутых дольщиков к концу 2023 года».