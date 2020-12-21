В Башкирии поддержали два ходатайства осужденных о помиловании
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования при Главе Башкортостана было рассмотрено семь ходатайств осужденных, два из которых решено поддержать. Члены комиссии поддержали ходатайство женщины, осужденной за причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе ссоры на кухне, после оскорблений и нецензурной брани со стороны мужа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла ему один удар ножом.
Принимая данное решение, члены комиссии учитывали, что до этого случая у осужденной проблем с законом не было, она признала вину, раскаивается, у нее имеется несовершеннолетняя дочь, потерпевший не имеет возражений о возможности помилования. Администрация уголовно-исполнительной инспекции поддерживает ходатайство», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.Другой осужденный, рекомендованный к помилованию, также совершил проступок, что называется, в домашних условиях – тайно похитил деньги, а также украшения, принадлежащие младшему брату и бабушке. При этом он осуществляет за ней уход, так как женщина после перенесенного инсульта прикована к постели. Также на момент совершения кражи он два года после смерти матери являлся опекуном малолетних сестры и брата. В данном случае само преступление вызывает много вопросов и больше похоже на внутрисемейные неурядицы.
По данным, представленным в комиссию, в настоящее время ущерб возмещен, со стороны потерпевших нет возражения к применению акта помилования. Сам осужденный еще совсем молодой человек, планирует вести законопослушный образ жизни, жениться, воспитывать детей. Учитывая все эти обстоятельства, комиссией решено поддержать ходатайство.
Комиссия представит свои заключения о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденных Главе Башкортостана, который, в свою очередь, вносит представление на имя президента России.