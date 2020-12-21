В Башкирии увековечат память ветерана Великой Отечественной войны Мугина Нагаева

Памятная доска появится на здании Суккуловской средней школы в Ермекеевском районе. Аллея славы в селе Суккулово также будет носить имя героя.

В Уфе на доме, где жил ветеран, установят мемориальную доску.

Уфимский сквер Гвардейский отныне тоже переименован в сквер «Гвардейский им. Мугина Нагаева».

В Башкирии увековечат память ветерана Великой Отечественной войны, воина 112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской дивизии, первого кавалера ордена генерала Минигали Шаймуратова Мугина Нагаева. Соответствующий указ с подписью главы республики опубликован на портале правовой информации.

Лейла Аралбаева

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