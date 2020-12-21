Как будем отдыхать на Новый год - Минтруд Башкирии
Как будем отдыхать на Новый год - Минтруд Башкирии Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии
В январе жителей республики ждут длинные новогодние каникулы, напоминает Минтруд Башкирии.
В соответствии с Трудовым кодексом России, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово – являются нерабочими праздничными днями.
«В 2021 году нерабочие праздничные дни 2 и 3 января совпадают соответственно с субботой и воскресеньем. В соответствии с постановлением российского правительства, выходной день с субботы 2 января перенесен на пятницу 5 ноября. С воскресенья 3 января – на пятницу 31 декабря», — подчеркнули в Минтруде республики и добавили, что продолжительность работы в четверг 31 декабря 2020 года сокращается на один час.Таким образом, нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 и 10 января 2021 года.
При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.