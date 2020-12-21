При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.

Таким образом, нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9 и 10 января 2021 года.

В соответствии с Трудовым кодексом России, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово – являются нерабочими праздничными днями.

Как будем отдыхать на Новый год - Минтруд Башкирии Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии

Галина Бахшиева

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