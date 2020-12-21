Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров: Я когда перестану слышать информацию о плохом состоянии медицины в Салавате Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Башкортостана сегодня на оперативном совещании в правительстве подверг критике состояние дел с привлечением медицинских кадров в городах Стерлитамак и Салават, где количество врачей уменьшилось на 57 и 14 человек соответственно. Не стала лучше ситуация с врачами и в Учалах.

«Я когда перестану слушать информацию по плохой ситуации в системе здравоохранения Салавата, в крепком городе с хорошей зарплатой и социалкой. Почему рядом в Ишимбае другая картина и другая ситуация», — отметил Радий Хабиров.

Министр здравоохранения Максим Забелин объяснил отток врачей в этих городах изменившейся ситуацией, связанной с пандемией. По его словам, медиков стало меньше в первую очередь в первичном звене, где работа стала более напряженной и опасной. Во-вторых, многие выпускники медвуза ушли работать в ковид-госпитали. Однако Главу региона ответ министра не устроил.

Радий Хабиров дал поручение премьер-министру правительства провести видеоселекторное совещание с администрациями этих городов, подготовить по итогам совещания дорожную карту по решению этой проблемы с ее ежеквартальной проверкой.

«Если не хотят главы этим заниматься, давайте жестко поговорим с главами», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона дал также поручение министру здравоохранения Максиму Забелину подготовить к ближайшему «Здравчасу» информацию по привлечению в здравоохранение республики медицинских кадров и составить план по этому направлению на 2021 год.