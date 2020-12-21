Глава Башкирии исполнил новогоднее желание ишимбайской пенсионерки
Жительница Ишимбая Татьяна Буланкина стала одной из трех счастливчиков, чьи желания исполнил Глава республики Радий Хабиров.
Как сообщал «Башинформ», Радий Хабиров станет Дедом Морозом для трех жителей Башкортостана — двух подростков и пенсионерки. 17 декабря он принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний».
Радий Хабиров снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции.
Девятилетний Михаил Манулин мечтает об электронном микроскопе, а 15-летний Роман Щекатуров – о взрослом трехколесном велосипеде. 65-летняя Татьяна Буланкина давно хотела получить в подарок планшет с большим экраном.
Цель масштабной акции — воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
Принять участие во всероссийской акции «Елка желаний» Татьяне Буланкиной помогла дочь Анастасия. Пожилая женщина перенесла несколько сложных операций и сейчас проходит восстановительное лечение.
Встречать Деда Мороза и Снегурочку собралась вся семья Буланкиных. Подарок от Главы региона – планшет с большим экраном Татьяне Буланкиной передал начальник отдела по социальной политике администрации Ишимбайского района Роберт Ибатуллин.
На вопрос, почему именно такое желание появилось у мамы-пенсионерки, Анастасия Буланкина рассказала, что просматривать фотографии и видео с выступлений внучек на соревнованиях по гимнастике, на маленьком экране телефона довольно затруднительно. Теперь Татьяна Буланкина сможет общаться по видео-связи с родственниками и показывать достижения своих внуков соседям.
Напомним, заявки для участия принимались на сайте акции с 16 ноября по 15 декабря. От Башкортостана поступило более 500 желаний. Эти мечты будут исполняться до 28 февраля.