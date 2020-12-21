Фото: Олег Яровиков (архив) Традиционное послание Главы Башкортостана решено перенести на следующий год Фото: Олег Яровиков (архив)

Традиционное ежегодное послание Главы Башкортостана решено перенести на следующий год. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

«Мы много думали… У нас традиционно, а не в соответствии с какими-то законодательными актами, послание Главы республики проходило где-то в конце года, в декабре. Но с учетом ситуации с коронавирусом, решили перенести на следующий год, чтобы не создавать нам всем проблем. Посмотрим, как в следующем году — в пустом зале не хотелось бы мне послание оглашать», — сказал Радий Хабиров.

Если ситуация с ковидом не поменяется до весны, будет продумываться формат онлайн-послания, добавил руководитель региона.