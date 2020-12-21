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В Башкирии полицейские нашли сбежавшего из психоневрологического интерната пациента

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии полицейские нашли сбежавшего из психоневрологического интерната пациента Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане сотрудники полиции нашли сбежавшего из Нефтекамского психоневрологического интерната пациента, страдающего шизофренией. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, 53-летнего мужчину обнаружили 18 декабря в одном из магазинов Нефтекамска.

«Нашли в прошлую пятницу. С ним все хорошо. Постояльца поместили обратно в Нефтекамский психоневрологический интернат», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство «Башинформ» информировало о том, что мужчина, которому поставлен диагноз «параноидная шизофрения», самовольно покинул учреждение 16 декабря. Предположительно, он сбежал в то время, когда вместе с сотрудником проветривал постельные принадлежности на прогулочной площадке. Сотрудники интерната незамедлительно сообщили об исчезновении постояльца родственникам и в правоохранительные органы.

ИА «Башинформ»
Теги: болезни
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