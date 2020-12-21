В Башкирии на метеостанции Шульган-Таш температура опустилась до минус 34 градусов

В Башкирии автоматическая метеостанция, установленная на территории заповедника «Шульган-Таш», зафиксировала температуру в минус 34 градуса. Чуть теплее в селе Кананикольское — там 32 градуса.

По данным на утро 21 декабря, в Башкирии теплее всего в Учалах — 13 градусов мороза.

Как ранее сообщал «Башинформ», погода последней декады декабря на территории республики ожидается умеренно морозной.

На смену волне арктического холода с понедельника, 21 декабря, в регион начнет поступать более теплый воздух. По данным федеральных метеосайтов, во вторник в центральных районах Башкирии днем будет около минус 9, ночью – до 14 градусов мороза.