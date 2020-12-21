В Башкирии создан запас медикаментов на новогодние каникулы
В Башкирии в медучреждениях создан необходимых лекарственных средств более чем на 30 дней, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Поручение сформировать запас медпрепаратов для лечения пациентов с коронавирусом в январские праздники дал Глава республики Радий Хабиров.
«В период когда вся страна будет отдыхать, чтобы у нас был порядок с лекарствами, врачами, СИЗами и т.д. Мы же не знаем как сложится ситуации. Если вдруг поток пациентов пойдет — чтобы у вас были лекарства», — сказал руководитель РБ.
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В Башкирии создан запас медикаментов на новогодние каникулы
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