Фото: ИА «Башинформ» В Уфе засыпали песком склон амфитеатра, по которому любят кататься отдыхающие Фото: ИА «Башинформ»

Уфимские власти решили прекратить катания со склонов амфитеатра у Конгресс-холла. В воскресенье работники коммунальных служб засыпали песком верхушку и подножие склона, облюбованного жителями для катания на всевозможных приспособлениях.

Накануне здесь произошло очередное травмирование детей: пострадала 12-летняя девочка, катавшаяся на тюбинге, парой часов позже — шестилетний мальчик. Оба ребенка были под присмотром родителей. Какие-либо ЧП с детьми здесь происходят ежегодно. Попытки установить ограждения вверху и внизу результата не давали, их отодвигали и продолжали кататься.