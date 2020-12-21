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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Антиковидный колл-центр Башкирии будет работать в новогодние каникулы - Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Антиковидный колл-центр Башкирии будет работать в новогодние каникулы - Хабиров Фото: Валерий Шахов

Ситуационный антиковидный колл-центр Башкирии продолжит свою работу в новогодние каникулы и после них, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Любой сможет позвонить по единому номеру колл-центра 218-19-19 и получить всю необходимую информацию.

«За пять недель нашей работы к нам поступило почти 22 тысячи звонков. Из них 35,5 процента звонков поступили от людей старше 60 лет. С каждым днем число поступающих в Антиковидный колл-центр обращений снижается, особенно в выходные дни. Это указывает на то, что ситуация по коронавирусной инфекции в республике находится под контролем», — подчеркнула на совещании в правительстве руководитель Антиковидного колл-центра Римма Утяшева.
По ее словам, с 14 по 20 декабря в колл-центр поступило более 2,8 тысячи обращений. Подавляющее большинство из них или свыше 45 процентов связаны с амбулаторной помощью. Более 13 процентов звонивших интересовали результаты тестов на COVID-19. По 7,7 процента заявок приходится на вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения и стационарной помощи.

Как сообщал «Башинформ», Антиковидный колл-центр Башкирии заработал 16 ноября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» по инициативе Главы региона Радия Хабирова.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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