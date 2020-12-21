Жители Башкирии начали получать выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 7 лет

Жители Башкирии начали получать выплаты по пять тысяч рублей на детей до семи лет включительно. Ранним утром 21 декабря на телефоны получателей стали поступать уведомления о зачислении социальных выплат.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о новогодних выплатах родителям детей до семи лет на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

«В этом году в силу ограничений отменены детские елки и т.д. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до семи лет выплатим по пять тысяч рублей, эти деньги получит каждый ребенок в семье», — заявил тогда президент России.

Ранее Отделение ПФР по Башкирии разъяснило ﻿ порядок получения выплаты на детей до 7 лет. «В соответствии с указом президента, Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет», — пояснили в пресс-службе ОПФР по Башкирии. Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически. Подавать новое заявление не требуется», — добавили в ОПФР по Башкирии. Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года.В таком случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который перечислят средства. На это есть больше трех месяцев, поскольку заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, уже получавших выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.