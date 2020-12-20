Конец декабря в Башкирии будет умеренно морозным

Погода последней декады декабря на территории Башкирии ожидается умеренно морозной со снегопадами. На смену волне арктического холода с понедельника, 21 декабря в республику начнет поступать более теплый воздух. По данным федеральных метеосайтов, во вторник в центральных районах Башкирии днем будет около минус 9, ночью – до 14 градусов мороза.

С 22 по 29 декабря в дневные часы в Уфе термометр покажет от -1 до -15 градусов, ночью – от -5 до -25. В первой половине следующей недели возможны небольшие осадки в виде легкого снега, а в воскресение, 27 декабря в столице ожидается сильный снегопад до 10 миллиметров. Осадки придут вместе с порывистым ветром – до 18 метров в секунду, который будет усиливаться при резких скачках атмосферного давления.

Прогнозируемой погодный фон конца декабря в целом соответствует климатической норме нашего региона.