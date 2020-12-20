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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии смогут увидеть «зимние» метеоры

ОБЩЕСТВО
Радиант метеорного потока Урсиды находится недалеко от звезды Кохаб в созвездии Малой Медведицы
Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии смогут увидеть «зимние» метеоры Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкортостана с 17 по 26 декабря смогут увидеть «зимние» метеоры – Урсиды. Это слабый метеорный поток, дающий в максимуме 10-15 метеоров в час.

«Наблюдать Урсиды можно всю ночь: с наступлением темноты и до рассвета, но, как и все потоки, вдалеке от засветки неба уличными огнями. В этом году максимум Урсид ожидается вечером 22 декабря после наступления сумерек, а также поток проявит себя активно в предрассветные часы 22 декабря, когда радиант потока выше всего поднимается над горизонтом», — сообщили в Уфимском планетарии.

В этом году вечернему наблюдению максимума Урсид помешает Луна — она будет видна вечером и зайдет только в половине второго ночи. А вот в предрассветные часы 22 декабря её уже не будет на небе.

ИА «Башинформ»
Теги: метеоры
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