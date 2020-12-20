Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе Двое детей получили серьезные травмы при катании со склона в уфимском амфитеатре Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе родители с детьми продолжают, рискуя здоровьем, кататься на несанкционированной горке возле Конгресс-холла «Торатау». Накануне вечером в информационно-диспетчерский центр столицы поступила информация о том, что на опасном склоне при катании на тюбинге получила травму 12-летняя девочка, а через два часа здесь же травмировался шестилетний мальчик.

«Оба ребенка находились на несанкционированной горке в сопровождении взрослых. Детей госпитализировали», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города и посоветовали гражданам для активного отдыха выбирать только оборудованные горки в ледовых городках, которые устанавливались с учетом безопасности и комфорта.Чтобы предупредить горожан об опасности, по периметру склона установлено четыре информационных аншлага.

Ранее на этой же горке получили ушибы еще двое детей. При скатывании один ребенок ударился о бетонную лестницу. Второй, подскочив на ватрушке, упал с нее и кубарем скатился на брусчатку амфитеатра.