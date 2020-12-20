Фото: Ксения Калинина Вакцинация пожилых людей от коронавируса может начаться на следующей неделе Фото: Ксения Калинина

В России массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1» 20 декабря.

«Да, мы надеемся на это», — ответил министр на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пенсионеров.

Он добавил, что в настоящий момент завершаются клинические испытания вакцины среди людей 60+.

«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — отметил глава ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось на 159 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 17 260 случаев COVID-19. Жертвами коронавируса в республики стали еще двое. Всего от ковида в Башкирии умерли 122 человека.