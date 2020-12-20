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Власти Башкирии выделили 1 млн рублей родственникам погибших постояльцев дома престарелых

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Власти Башкирии выделили 1 млн рублей родственникам погибших постояльцев дома престарелых Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Власти Республики Башкортостан окажут единовременную материальную помощь пострадавшим при пожаре в Доме милосердия в Абзелиловском районе, а также родственникам погибших.

На эти цели Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ из резервного фонда регионального правительства выделено 1 167,3 тысячи рублей.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минтруда РБ, родственникам погибших, взявшим на себя расходы на похороны, выделят 100 тысяч рублей на каждого погибшего (на 11 погибших граждан – прим. ред.). Пятерым выжившим в огне – по десять тысяч рублей на каждого.

В ведомстве проинформировали и о судьбе троих выживших постояльцев. Один из них находится на лечении в терапевтическом отделении Аскаровской центральной районной больницы. Предполагается его устройство в Учалинский ПНИ 23 декабря, по мере получения результатов анализов.

Еще один выживший проходит лечение в терапевтическом отделении той же больницы. Мужчину хотят устроить в отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Темясовского ПНИ в деревне Тубинск 23 декабря.

Третьего выжившего 15 декабря забрала домой дочь.

Вся информация о пожаре в Доме престарелых, где погибли 11 человек, доступна в материале — «Пожар в Доме милосердия в Башкирии унес жизни 11 пожилых людей и инвалидов: подробности».

ИА «Башинформ»
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