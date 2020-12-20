Фото: gym_chekmagush В Башкирии скоропостижно скончался директор гимназии Ратмир Камильянов Фото: gym_chekmagush

Скоропостижно скончался заслуженный учитель Республики Башкортостан Ратмир Камильянов. Директор гимназии села Чемагуш Чекмагушевского района ушел из жизни 20 декабря, предположительно, от коронавируса.

Ратмир Фаотович работал директором с 2005 года. За эти годы гимназия достигла высоких результатов: стала победителем в российском конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в конкурсах «Лучшие школы России», «Электронная школа», обладателем гранта по приоритетному национальному проекту «Образование», экспериментальной площадкой по различным направлениям, сообщается на официальной странице образовательного учреждения в соцсетях.

«Тяжелый недуг безжалостно вырвал его из нашей жизни. Из жизни, которую он так любил! Тяжело на душе…Страшная весть о смерти Ратмира Фаотовича стала большим ударом для его учеников и коллег по работе», — говорится в сообщении.

Коллеги отзываются о руководителе, как о порядочном, скромном, преданном любимому делу, мудром педагоге, тонком психологе и знатоке человеческих душ.

«Его открытость, честность и доброта в окружающих его людях вызывали безграничное уважение. Светлая память о Ратмире Фаотовиче как о руководителе, коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах! — отмечают сотрудники гимназии. — Он всегда старался быть полезным для людей. У него были очень большие планы на будущее, ведь ему исполнилось только 60 лет».

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.