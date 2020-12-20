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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии сделал рекламу иглинскому предпринимателю

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, власти всегда обязательно поддержат, подчеркнул в своем аккаунте в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мою позицию вы знаете: мясо для школ и детских садов нужно закупать только лучшее. И здорово, что производителей, готовых снабжать наших детей качественными продуктами, становится больше», — отметил Глава региона.

В качестве наглядного примера Радий Хабиров привел иглинского предпринимателя Радика Габидуллина, открывшего комплекс по переработке и реализации мясной продукции.

Главная задача нового комплекса — подготовка и поставка мяса для школьного и дошкольного питания.

В настоящее время комплекс включает в себя убойный цех, цех по приготовлению полуфабрикатов и готовых продуктов.

Мясо закупается у местных фермеров. На очереди — строительство цеха хранения и шоковой заморозки. При производстве есть магазин и кафе, чтобы любой мог попробовать сосиски, колбасу или мясные деликатесы иглинского производителя.

С оформлением участка Радику Габидуллину помогли местные власти.

«В строительство комплекса и новое оборудование предприниматель вложил почти 40 млн рублей. Пока на производстве работают восемь человек, в перспективе штат вырастет втрое, — отметил Радий Хабиров. — Вот такая получилась реклама. А если серьезно: таких предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, мы всегда обязательно поддержим».

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, предпринимательство, Радик Габидуллин
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