Глава Башкирии сделал рекламу иглинскому предпринимателю
Фото: соцсети
Предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, власти всегда обязательно поддержат, подчеркнул в своем аккаунте в соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Мою позицию вы знаете: мясо для школ и детских садов нужно закупать только лучшее. И здорово, что производителей, готовых снабжать наших детей качественными продуктами, становится больше», — отметил Глава региона.
В качестве наглядного примера Радий Хабиров привел иглинского предпринимателя Радика Габидуллина, открывшего комплекс по переработке и реализации мясной продукции.
Главная задача нового комплекса — подготовка и поставка мяса для школьного и дошкольного питания.
В настоящее время комплекс включает в себя убойный цех, цех по приготовлению полуфабрикатов и готовых продуктов.
Мясо закупается у местных фермеров. На очереди — строительство цеха хранения и шоковой заморозки. При производстве есть магазин и кафе, чтобы любой мог попробовать сосиски, колбасу или мясные деликатесы иглинского производителя.
С оформлением участка Радику Габидуллину помогли местные власти.
«В строительство комплекса и новое оборудование предприниматель вложил почти 40 млн рублей. Пока на производстве работают восемь человек, в перспективе штат вырастет втрое, — отметил Радий Хабиров. — Вот такая получилась реклама. А если серьезно: таких предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, мы всегда обязательно поддержим».