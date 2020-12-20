Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.31

EUR 89.82

20 декабря Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики Башкирии предупреждают о сильных морозах

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Синоптики Башкирии предупреждают о сильных морозах Фото: Валерий Шахов

В ближайшие три дня в Башкирии сохранятся сильные морозы, предупреждают синоптики республики.

По данным Башгидромета, в воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный 0-5 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 18-23 градуса, местами до 13 мороза.

В понедельник без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — 20-25 градусов мороза, местами — минус 27-32 градуса. Днем теплее — минус 12-17 градусов, местами до 22 мороза.

Во вторник по-прежнему без существенных осадков, по северу Башкирии небольшой снег. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов. Местами до 28 градусов мороза. Днем — 10-15 градусов мороза, местами до минус 19.

Галина Бахшиева
Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Яна Габбасова из Башкирии прошла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале
17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в полуфинал 9-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. Жители Башкирии болели за певицу и активно участвовал
Внимание всем: жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий
На Башкирию надвигается сильное похолодание. Республиканские и городские службы просят жителей быть осторожными и рекомендуют воздержаться от поездок за
В Стерлитамаке открыли ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки за 2,1 млрд рублей
Сегодня в Стерлитамаке состоялось открытие клинико-диагностического инфекционного центра, строительство которого началось 10 октября. На его возведение
Пассажиры самолета, экстренно совершившего посадку в Сургуте, готовятся вылететь в Уфу
Пассажиры самолета, экстренно совершившего посадку в Сургуте, готовятся вылететь в Уфу. В авиакомпании Utair сообщили, что авиакомпания, согласно правила
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть