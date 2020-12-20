Фото: Валерий Шахов Синоптики Башкирии предупреждают о сильных морозах Фото: Валерий Шахов

В ближайшие три дня в Башкирии сохранятся сильные морозы, предупреждают синоптики республики.

По данным Башгидромета, в воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный 0-5 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 18-23 градуса, местами до 13 мороза.

В понедельник без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — 20-25 градусов мороза, местами — минус 27-32 градуса. Днем теплее — минус 12-17 градусов, местами до 22 мороза.

Во вторник по-прежнему без существенных осадков, по северу Башкирии небольшой снег. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов. Местами до 28 градусов мороза. Днем — 10-15 градусов мороза, местами до минус 19.