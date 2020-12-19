Фото: Олег Яровиков В Уфе прошло праздничное открытие ледового городка на Советской площади Фото: Олег Яровиков

Вечером субботы в Уфе состоялось праздничное открытие ледового городка на Советской площади. Артисты Уфимской детской филармонии провели для детей и взрослых зажигательную развлекательную программу с песнями, танцами и веселыми конкурсами.

Собравшиеся встретили традиционных персонажей — Деда Мороз с внучкой Снегурочкой, Бабу Ягу, символ наступающего года — на этот раз Бычка. После поздравления с наступающим Новым годом на елке зажглись огоньки.

В этом году на Советской площади установлена пиксельная елка высотой 30 метров. Ее украшает светящаяся звезда, новогодние шары различного диаметра и колокольчики золотого и красного цвета. Ледовый городок украшают всевозможные скульптурные композиции, горки и светодиодные декоративные объекты.

Напомним, традиция установки елки на Советской площади была возрождена в прошлом году. Ранее елка и ледовый городок здесь радовали юных горожан с советских времен и до 2011 года. Именно поэтому было принято решение в тематике и стилистике данной праздничной новогодней площадки использовать мотивы оформления советской эпохи – чтобы глядя на эти скульптуры, взрослые вспомнили счастливые моменты праздничных прогулок и предвкушения новогоднего волшебства из детства.