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В Уфе прошло праздничное открытие ледового городка на Советской площади

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе прошло праздничное открытие ледового городка на Советской площади Фото: Олег Яровиков

Вечером субботы в Уфе состоялось праздничное открытие ледового городка на Советской площади. Артисты Уфимской детской филармонии провели для детей и взрослых зажигательную развлекательную программу с песнями, танцами и веселыми конкурсами.

Собравшиеся встретили традиционных персонажей — Деда Мороз с внучкой Снегурочкой, Бабу Ягу, символ наступающего года — на этот раз Бычка. После поздравления с наступающим Новым годом на елке зажглись огоньки.

В этом году на Советской площади установлена пиксельная елка высотой 30 метров. Ее украшает светящаяся звезда, новогодние шары различного диаметра и колокольчики золотого и красного цвета. Ледовый городок украшают всевозможные скульптурные композиции, горки и светодиодные декоративные объекты.

Напомним, традиция установки елки на Советской площади была возрождена в прошлом году. Ранее елка и ледовый городок здесь радовали юных горожан с советских времен и до 2011 года. Именно поэтому было принято решение в тематике и стилистике данной праздничной новогодней площадки использовать мотивы оформления советской эпохи – чтобы глядя на эти скульптуры, взрослые вспомнили счастливые моменты праздничных прогулок и предвкушения новогоднего волшебства из детства.

ИА «Башинформ»
Теги: Новый год
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