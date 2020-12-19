Врачей Башкирии с открытием ковид-госпиталя поздравил министр здравоохранения России

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Стерлитамаке состоялось открытие клинико-диагностического инфекционного центра, строительство которого началось 10 октября. По видеосвязи из Москвы врачей республики с этим важным событием поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Полгода назад мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открыли клинический инфекционный центр в Уфе. Тогда мы говорили, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать. Ведь в условиях пандемии такие объекты очень востребованы. И сегодня у нас вновь прекрасный повод для гордости и радости. В Стерлитамаке открывается новый COVID-госпиталь. От всей души поздравляю всех, кто был причастен к его проектированию, кто его строил, и кто будет здесь работать», — сказал федеральный министр.

Глава Башкортостана поблагодарил от имени врачей и жителей Михаила Мурашко за его постоянное внимание к нуждам всей системы здравоохранения России.

«Он стал министром в очень тяжелый период, когда нужно было мобилизовать всю систему здравоохранения и перевести ее по сути на военные рельсы. Ему все это удалось, и он замечательный министр», — сказал Радий Хабиров.