Фото: автор Внимание всем: жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий Фото: автор

На Башкирию надвигается сильное похолодание. Республиканские и городские службы просят жителей быть осторожными и рекомендуют воздержаться от поездок за город.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью -23,-28°, местами до -34°, днем -18,-23, местами до -13°. На автодорогах местами гололедица.

В Уфе с 20.00 19 декабря до 20.00 20 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -26, -28°, на окраинах -30, -32°, днем -17,-19°.

В случае необходимости вызова экстренных служб — звонить на единый номер «112».