Вакцинация для профилактики COVID-19 началась в Сибае и Нефтекамске









В Башкортостане продолжается вакцинация для профилактики COVID-19. Третья партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 1900 доз поступила в республику 13 декабря. Все они распределены между лечебными учреждениями. В эти дни вакцинация стартовала в крупных городах республики — Сибае и Нефтекамске.

Первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Нефтекамск в количестве 30 доз. Первые прививки от опасного вируса сделают врачам, учителям и социальным работникам города. Вакцину распределят между ними в равных долях, передает телеканал «Нефтекамск 24».

Как показал проведенный среди горожан опрос, к такой мере профилактики опасной инфекции некоторые еще относятся с осторожностью.

«Несмотря на то, что есть даже целое движение против вакцинации, она показала свою действенность в плане борьбы с заболеваниями, которые распространяются клиническим путем, воздушно-капельным путем. Если бы не было вакцинации от гриппа, у нас была бы совсем другая статистика по заболеваемости и летальности. Бояться вакцинации от коронавирусной инфекции, я считаю, совершенно не стоит», — говорит заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Городской больницы Нефтекамска Ильгиз Хатипов.

Врачи уверяют, что процесс вакцинации проходит под строгим наблюдением. Перед прививкой обязателен медосмотр. Затем в течение получаса наблюдается реакция организма на укол. После этого пациента отпускают домой. Новые дозы поступят в город не раньше следующего года, массовая вакцинация запланирована в 2021 году.

В Сибае первую партию прививок для профилактики COVID-19 сделали медработникам из «красной зоны» ковид-центра и учителям школ. В столицу башкирского Зауралья также было отправлено 30 доз вакцин, сообщили журналисты сибайского телевидения.

Вакцина делается двукратно с интервалом в три недели. После, по заключению ученых, иммунитет сохраняется 2 года. Как отмечает врач-эпидемиолог Радик Киекбаев, отличие от других вакцин не сильное — противопоказания такие же.

Вакцина предназначена только для лиц от 18 до 60 лет. Испытания проводились именно в этих возрастных категориях, и пока не известно, какие последствия будут у препарата в другой возрастной группе. Возможно, в будущем этот спектр будет расширен. Из побочных эффектов препарата чаще всего встречается повышение температуры тела, поэтому после прививки стоит побыть в больнице ещё 30 минут.

Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок Минздрава по эпидемическим показаниям. Согласно документу, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением. К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг. К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.