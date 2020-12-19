Рэп Мурзагулова и Моргенштерна попал в Топ-10 чарта BandLink

Клип председателя Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова, снятый совместно с известным рэп-исполнителем Алишером Валеевым (сценический псевдоним Моргенштерн) за сутки поднялся в Топ-10 чарта BandLink (наравне с Григорием Лепсом и Ольгой Бузовой).

В сатирическом видео высмеиваются пороки чиновников под ритмичные биты Моргенштерна.

«Ростислав Рафкатович снял остросоциальный клип, бичующий коррупционные явления, байство и иные деяния, распространенные у фигурантов общественного контроля. В нём в наглядной, доступной и современной форме раскрываются явления и нравы, которые Общественной палате предстоит совместно изживать», — считает генеральный директор культурно-досугового центра «Сеньор», волонтер фонда по связям с общественными организациями и государственными структурами некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» и замруководителя Общественной палаты Башкирии Кристина Дрёмина, являющаяся близкой родственницей российского рэп-исполнителя Ивана Дрёмина (сценический псевдоним FACE).

Политический обозреватель Азат Галиуллин считает, что попадание в Топ означает, что аудитория оценила сатиру.

«По сути, люди проголосовали своими лайками. Политика — это искусство возможного. Поэтому контроль за всеми культурными средами, в том числе путем проникновения в них, означает проявление публичности власти и какой-никакой демократии. Поэтому, с точки зрения интересов власти, взламывать стереотипы и предлагать новые культурные коды, объединяющие власть с народом, вполне нормально. Иначе, если рэперы не будут легализованы, они никуда не исчезнут, а просто начнут собираться в подворотнях, где их контролировать будет невозможно. Это станет взрывоопасной точкой для власти», — сказал он.

Соавтор клипа Ростислав Мурзагулов так ответил своим хейтерам в соцсетях:

«Народ умный, все подтексты понял; смеётся и слушает. Ну, а если кому-то нравится искать во всем негатив — флаг вам в руки”, — сказал он.

Напомним, что клип появился в сети 18 декабря. Он начинается с отрывка интервью Моргенштерна Юрию Дудю. Напомним, в рамках ютуб-шоу «Вдудь» ведущий спросил у самого популярного рэпера страны о сотрудничестве с властями, в частности, с Ростиславом Мурзагуловым. В ответ занимающийся в свободное время музыкой Мурзагулов записал трек собственного сочинения, в котором вместе с Моргенштерном высмеивает обвинения Дудя. Авторы трека пародируют также стереотипы о чиновниках, как о людях, которые берут взятки чемоданами, с утра напиваются на работе, избивают и унижают подчиненных, держат в секретарях сплошь моделей (роль ассистентки играет в клипе победительница «Мисс Максим-2017» Ульяна Тригубчак).