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В городах и районах Башкортостана начались новогодние ярмарки

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В городах и районах Башкортостана начались новогодние ярмарки Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане пройдут новогодние ярмарки, на которых жители и гости республики смогут приобрести к праздничному столу продукцию местных фермеров.

Как сообщает пресс-служба Минторга РБ, в Уфе ярмарки будут работать 19, 20, 26 и 27 декабря. В Демском районе они развернутся на участке автодороги по ул. Правды от ул. Таллинская до ул. Ухтомского, Калининском районе на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей, в Кировском районе напротив домов по ул. Рабкоров 3, 5, 7, в Ленинском районе перед сквером «Волна» по ул. Ахметова, а также в Октябрьском районе около Дворца Спорта по ул. Зорге, 41.

Ярмарки пройдут в Орджоникидзевском районе города Уфы на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14 и в Советском районе перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21. На этих площадках они будут работать только 19 декабря.

19 и 26 декабря праздничная торговля будет организована в городах и районах Республики Башкортостан. Так, в городе Салавате ярмарки развернутся на территории ООО «Хладокомбинат» (на площадке со стороны ул. Колхозной, 9). В городе Кумертау ярмарка будет находиться на ул. К. Маркса (от ул. Ленина до ул. Советская), а в Нефтекамске на площадке по ул. Ленина, 19В.

Посетить ярмарки можно с 10.00 до 16.00.

ИА «Башинформ»
Теги: новогодние ярмарки
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