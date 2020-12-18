Фото: Минлесхоз РБ Браслеты, букеты и композиции: в Уфе эксперты оценили работу будущих флористов Фото: Минлесхоз РБ

В Уфе завершился VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Флористика». Соревнования прошли на базе колледжа предпринимательства, экологии и дизайна. В них принимали участие принимали две команды: взрослая лига (16-22 лет) и юниоры (14-16 лет).

Участники должны были выполнить браслет на руку, букет под образ, композицию, букет, украшение для невесты, заменяющее букет, оформление стола для свадебного торжества.

«Создание флористической композиции, будь то небольшой букет или крупная инсталляция для значимого события, требует, чтобы флорист демонстрировал новаторство, профессионализм и талант, совмещая эстетику и практичность, — отметили организаторы чемпионата. — Флорист должен применять правила и теорию композиции, цвета и техники, используемые во всем мире, и показывать четкие представления о принципах и элементах цветочного дизайна в своей работе. Флорист использует экспертные знания и знание цветов, растений, ботанических материалов и аксессуаров в своей работе».

«Для флористов есть огромный спектр работы. Некоторые будут работать в ритейле и готовить букеты и композиции для продажи прямому покупателю и поэтому должны остро чувствовать тенденции на рынке и быстро на них реагировать. Флорист более высокого уровня может получать задания создать цветочные инсталляции для главных международных событий, которые требуют интерпретации определенной темы и эффективной работы с многочисленной командой и другими профессионалами в стрессовой ситуации со строгими ограничениями по времени», — отметили профессиональные эксперты соревнований.

По завершении чемпионата всем участникам и участникам–компатриотам были вручены сертификаты об участии в Wordskills. В планах проекта — в ближайшие пять лет внедрить итоговую аттестацию студентов по стандартам WorldSkills в половине из 3500 российских техникумов и колледжей,